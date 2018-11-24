İngiltere’nin kamu borçları beklentinin üzerinde

İngiltere’nin ekim ayındaki toplam kamu borçlanması beklentinin üzerine çıkarak 8,8 milyar sterline ulaştı.

4 saat önce
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İngiltere’nin ekim ayındaki toplam kamu borçlanması beklentinin üzerine çıkarak 8,8 milyar sterline ulaştı.

ngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada  İngiltere’nin kamu borcunun ekim ayında (kamu bankaları hariç) geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,6 milyar sterlin artarak toplam 8,8 milyar sterline yükseldiği  bildirildi.

Geçen yılın ekim ayında İngiltere’nin kamu borçlanması 7,2 milyar  sterlin seviyesinde gerçekleşmişti. Ekonomistlerin beklentisi ekim ayında kamu  borçlanmasının 6,1 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İngiltere’nin bu yıl ekim ayının sonuna kadar olan dönemde toplam kamu  borçlanması ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,2 milyar sterlinden 26,7  milyar sterline geriledi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Londra merkezli Capital  Economics’in İngiltere ekonomisti Andrew Wishart, “Ekim ayında kamu  borçlanmasındaki artış büyük olasılıkla kamu kurumlarındaki harcamanın 2,2 milyar  sterline yükselmesinden kaynaklanıyor.” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond geçen ay açıkladığı bütçe  düzenlemelerinde İngiltere’de 2010 yılından beri devam eden kemer sıkma döneminin  sonuna gelindiğini belirtmişti. (HABER 7.COM)

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