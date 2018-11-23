Pekünspor puan kaptırdı: 2-2

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de Pekünspor, Kayserispor’la 2-2 berabere kaldı.

Hackney Marshes sahasında rakibini ağırlayan Pekünspor, üç puan için çıktığı maçtan hayal kırıklığı yaşayarak ayrıldı. Zirveye yaklaşmak isteyen Pekünspor, dakika 10’da Şenol’un aşırtma vuruşuyla ilk golünü buldu. Ancak ilk yarıda Kayserispor ataklarından biri penaltıyla sonuçlandı. Adem skoru 1-1 yaptı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Pekünspor Adem’le tekrar öne geçmeyi bildi: 1-1. Oyunun sonlarına doğru Tyler Kayserispor’a beraberlik sayısını kazandırdı: 2-2.