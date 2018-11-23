MTG çok zorlandı: 4-3 İkinci Küme’de MTG, çok zorlandığı karşılaşmada Göksun Gaziantep’i 4-3 yendi ve liderlik koltuğuna gol farkıyla oturdu.

İkinci Küme’de MTG, çok zorlandığı karşılaşmada Göksun Gaziantep’i 4-3 yendi ve liderlik koltuğuna gol farkıyla oturdu.

Pymmes Park sahasında rakibine konuk olan MTG, karşısında dirençli ve atak bir rakip buldu. Tempolu geçen karşılaşmada MTG’ye üç puan kazandıran gollerden ikisini Hüseyin atarken, diğerleri Nazım ve Yacoop’tan geldi.

MTG maçın ilk yarısını da 2-1 önde kapattı. Göksun Gaziantep ise İsmail, Liviyo ve Buğrahan’la gollerini kazandı.