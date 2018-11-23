Jelena Karleusa’dan kalça eleştirilerine sert tepki!

Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında çirkin yorumlarda bulunan takipçilerine tepki gösterdi. Karleusa, “Nefret ediyorum! Sizi küçük, zavallı, çirkin troller. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim; Benim doğal büyük kıçımı öpebilir ve bitkinlikten ölebilirsiniz” dedi

Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında çirkin yorumlarda bulunan takipçilerine tepki gösterdi. Beşiktaş’ı neski futbolcusu Dusco Tosic’in eşi Jelena Karleusa, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikakti çekerken, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca magazin basınında sıkça gündeme geldi.

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan sert yorumlara çok kızan Sırp şarkıcı, terbiyesiz mesajların ardından çileden çıktı.

Jelena Karleusa, tepkisini şu ifadeleri kullanarak gösterdi:

“Nefret ediyorum! Sizi küçük, zavallı, çirkin troller. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim; Benim doğal büyük kıçımı öpebilir ve bitkinlikten ölebilirsiniz. Ve evet bu yorumlarınızdan dolayı sizi engelliyorum hastalıklı insanlar! Anneleriniz sizleri bu hastalıklı halinizden çekip çıkarmalı. Bir sanatçı olmam, sürekli olarak göz önünde bulunmam, sizlere bana her zaman böylesine çirkin bir şekilde saldırma hakkı vermez.”