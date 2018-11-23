İngiltere Başbakanlığı kedisi yağmurda kaldı

İNGİLTERE'DE Başbakanlık binasında yaşayan Şef Mouser isimli sevimli kedi, yağmurda dışarıda kaldı.

3 saat önce
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İNGİLTERE’DE Başbakanlık binasında yaşayan Şef Mouser isimli sevimli kedi, yağmurda dışarıda kaldı.

İngiltere Başbakanlık binasında yaşayan Şef Mouser isimli sevimli kedi kapıda kalınca uzun süre yağmurda ıslandı.

Bir kapıya bir polis memuruna bakan kedi, bina kapısında bir süre öylece durdu.

Kedi, her haliyle polisin kapıyı açmasını bekliyordu.

Binanın güvenliğini sağlayan polis memuru, bu duruma daha fazla kayıtsız kalamadı.

Polis kapıyı çalarak, kedinin içeri alınmasını sağladı ve hayvanı yağmurdan kurtardı.

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