Lider Yeni Boğaziçi rotadan şaşmadı: 2-0

Yeni Boğaziçi, Mehmetçik’i de 2-0’lık skorla aşarak liderliğini beşinci hafta sonunda da sürdürdü.

3 saat önce
0 39 Bir dakikadan az
Yeni Boğaziçi, ligde oynadığı beş maçtan da galibiyetle ayrılmayı bildi.

Yeni Boğaziçi, Mehmetçik’i de 2-0’lık skorla aşarak liderliğini beşinci hafta sonunda da sürdürdü.

Douglas Eyr Sports Centre’da oynanan karşılaşmanın etkili tarafı Yeni Boğaziçi oldu. Evsahibi ekip, oyundaki bu üstünlüğünü gollerle değerlendirmesini bildi. İlk 45 dakikada Necati takımı adına ilk golü kaydetti.

İkinci yarıda da atak oynayan Yeni Boğaziçi’nde bu kez Erol Hasan topu ağlara gönderdi ve 90 dakika 2-0 sonuçlandı.

 

 

 

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