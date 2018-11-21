Lider Yeni Boğaziçi rotadan şaşmadı: 2-0 Yeni Boğaziçi, Mehmetçik’i de 2-0’lık skorla aşarak liderliğini beşinci hafta sonunda da sürdürdü.

Yeni Boğaziçi, Mehmetçik’i de 2-0’lık skorla aşarak liderliğini beşinci hafta sonunda da sürdürdü.

Douglas Eyr Sports Centre’da oynanan karşılaşmanın etkili tarafı Yeni Boğaziçi oldu. Evsahibi ekip, oyundaki bu üstünlüğünü gollerle değerlendirmesini bildi. İlk 45 dakikada Necati takımı adına ilk golü kaydetti.

İkinci yarıda da atak oynayan Yeni Boğaziçi’nde bu kez Erol Hasan topu ağlara gönderdi ve 90 dakika 2-0 sonuçlandı.