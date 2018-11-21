Koçgiri’nin gözü zirveye dikildi: 2-0

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de haftanın maçı Koçgiri ile Gaziantepspor arasındaydı.

24 dakika önce
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Fotoğraflar: Özer ÖCAL

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de haftanın maçı Koçgiri ile Gaziantepspor arasındaydı.

New River Sports Centre’da oynanan zorlu karşılaşmadan 2-0’lık sonuçla galip ayrılan Koçgiri zirve yarışına ağırlığını koydu. Gaziantepspor ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Koçgiri’nin baskılı oyunu altında geçen  karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Noyan Tajbaksh takımı adına ilk gole imzasını attı. İkinci bölümde de atak üstünlüğünü devam ettiren ve dört önemli fırsatı kullanamayan Koçgiri, Junior’un vuruşuyla skoru 2-0 yapmayı bildi.

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