Koçgiri’nin gözü zirveye dikildi: 2-0 Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de haftanın maçı Koçgiri ile Gaziantepspor arasındaydı.

Fotoğraflar: Özer ÖCAL

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de haftanın maçı Koçgiri ile Gaziantepspor arasındaydı.

New River Sports Centre’da oynanan zorlu karşılaşmadan 2-0’lık sonuçla galip ayrılan Koçgiri zirve yarışına ağırlığını koydu. Gaziantepspor ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Koçgiri’nin baskılı oyunu altında geçen karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Noyan Tajbaksh takımı adına ilk gole imzasını attı. İkinci bölümde de atak üstünlüğünü devam ettiren ve dört önemli fırsatı kullanamayan Koçgiri, Junior’un vuruşuyla skoru 2-0 yapmayı bildi.