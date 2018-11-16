Gençler Ligi’nde beşinci hafta

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluk yaptığı Türk Gençler Ligi’nde beşinci hafta da geride kaldı.

3 saat önce
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Yeni Boğaziçi’nin U16 takımı, haftayı üç puanla tamamladı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluk yaptığı Türk Gençler Ligi’nde beşinci hafta da geride kaldı.

Pymmes Park sahasında geçen hafta üç karşılaşma oynandı. U14 kategorisinde Yeni Boğaziçi, DemDer’e 4-3 galip geldi.

U16’da Yeni Boğaziçi, White Star’ı 4-3 yenerken; DemDer, Göztepe’ye 5-1’lik üstünlük sağladı.

U16’da son puan durumu şöyle:

1-DemDer                5 maç 15 puan

2-Yeni Boğaziçi        4 maç 9 puan

3-Göztepe                3 maç 6 puan

4-White Star            2 maç 3 puan

4-Pekünspor            4 maç 0 puan

5-Mabley                  1 maç 0 puan

 

 

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