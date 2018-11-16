Eğitimde yapay zeka konuşulacak

University College London Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rose Luckin, yapay zeka ve eğitimi konuşmak üzere 16 Kasım’da Ankara’da TEDMEM Kürsü’nün konuğu oluyor.

Ülkeler gelişen teknolojilerini ve öğretim yöntemlerini ileri götürmek için yapay zekayı konuşurken, konunun dünya üzerindeki en etkili isimlerinden biri Türkiye’ye geliyor. University College London Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rose Luckin “Yapay zeka öğretmenlerin yerini alabilir mi?” sorusuna yanıt vermek için 16 Kasım’da Türk Eğitim Derneği’nin (TED) Düşünce Kuruluşu TEDMEM’in konuğu oluyor.

YAPAY ZEKA ÖĞRETMENLERİN YERİNİ ALIR MI?

Yazılım, kodlama, siber güvenlik gibi pek çok alana etki eden yapay zeka, eğitim öğretim uygulamalarında da kendini gösterir hale geldi. Buradan yola çıkarak, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Yapay Zeka Fakültesi kurmak için çalışmalara başladı. University College London Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rose Luckin, konuyu öğretmenler, eğitim ve öğrenciler üzerinden ele alacak. Luckin, dünya üzerinde teknoloji hızla gelişirken, yapay zeka ve otomasyonun geleceğin işleri ve işyerlerini nasıl şekillendireceği, bu dönüşümlerin eğitim öğretim süreçlerine nasıl yansıyacağı konusunda TEDMEM Kürsü’de konuşma yapacak. Yapay zeka ve insan zekasının nasıl bir arada var olabileceği ve buna bağlı olarak öğretmenlerin rollerinin nasıl etkileneceğine dair konuların tartışılacağı oturumda, “Yapay zeka öğretmenlerin yerini alabilir mi” sorusuna yanıt aranırken, Luckin 21’nci yüzyıl robotların öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğretmenlerle işbirliği içinde çalıştığı sınıf ortamlarını tasvir edecek.

PROF. DR. ROSE LUCKİN KİMDİR?

Doktorasını bilişsel bilimler alanında Sussex Üniversitesi’nden alan Rose Luckin yapay zekanın eğitim alanına uygulanmasıyla ilgileniyor. Araştırmalarının pek çoğu, eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde eğitim teknolojileri içinde akıllı teknolojinin yeri ve etkin kullanımını konu ediniyor. Dr. Luckin ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme sürecinin ‘kara kutu’sunu anlamalarına yardımcı olmak için eğitimde yapay zekanın kullanımına özel önem veriyor. Bu amaçla sınıf içinde öğrenci ve öğretmene yardımcı olması amacıyla Colin adında bir robot geliştiriyor. Kariyerine rektör yardımcılığı ve bir dönem ortaöğretim kademesinde öğretmenlik gibi görevleri sığdıran Dr. Luckin, şu anda University College London’da öğretim üyesi. Aynı zamanda üniversite bünyesindeki eğitim teknolojileri araştırma ve uygulama merkezinde (EDUCATE) direktörlük yapıyor. Ayrıca İngiltere’de eğitim alanında en başarılı isimlerin yer aldığı Seldon List 2017’de en etkili 20 isim arasında yer aldı. (HÜRRİYET.COM)