May’den istifa sorusuna yanıt: ‘Brexit’i savunmaya devam edeceğim’

Görevinin başında olduğunun mesajını veren May, gazetecilerin istifayı düşünüp düşünmediği ve partisinde kendisi hakkında bir güvensizlik oylaması yapılması halinde tavrının ne olacağı soruları üzerine, “Liderlik, kolay değil, zor tercihlerde bulunmaktır. Başbakan olarak benim görevim İngiliz halkının iradesini hayata geçiren bir anlaşmayı sağlamaktır. Bunu sonuna kadar götüreceğim.” değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENSİZLİK OYLAMASI BAŞVURULARI

Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, bugün May hakkında güvensizlik oylaması için başvuruda bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ress-Mogg’u, aynı taleple 15 kadar milletvekili daha izlemişti.

Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.

4 BAKAN İSTİFA ETTİ

May hükümeti, dün akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı.

İstifa eden isimler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab ve Çalışma Bakanı Esther McVey de yer almıştı.

Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

May’in koltuğu için adaylığını koyabilecek kişiler arasında Raab, Davis ve Boris Johnson’ın da adları geçiyor.

‘BREXİT’İ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM’

May, Brexit’i savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, “Başlattığım bu rotanın ülkemiz ve halkımız için en doğru şey olduğuna tüm varlığımla inanıyorum” dedi.

Bakanların istifa kararını da değerlendiren May, “Onlar da tıpkı benim gibi doğru olduklarına inandıkları şeyi yaptılar. Öte yandan hükümeti bırakma yolunu seçtikleri için üzgünüm ve onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.