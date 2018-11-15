Anatolians Vets çeyrek finalde

Barnet Sunday Veteran Ligde yer alan temsilcimiz Anatolian Vets, Londra Veteran Cup’ta çeyrek finale yükseldi.

50 dakika önce
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Anatolian Vets, kupada son sekiz takım arasına girmeyi başardı.

Fotoğraflar: Özer ÖCAL

Barnet Sunday Veteran Ligde yer alan temsilcimiz Anatolian Vets, Londra Veteran Cup’ta çeyrek finale yükseldi. Sahası New River Sports Centre’da Enfield Borough Vets’i ağırlayan Anatolian Vets sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya tempolu başlayan temsilcimiz Fatih Sağlam’la skoru eşitledi. Daha sonra yine Fatih Sağlam, Anatolia Vets adına ikinci sayıyı kaydetti. Adem Güzel’in gol olan vuruşu skoru da belirledi.

90 dakikada basmadık yer bırakmayan, üç golün asistini de yapan Ali Kösele maçın yıldızı oldu.

Bu galibiyetle Anatolian Vets, kupada son sekiz takım arasına kaldı.

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