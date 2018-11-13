Bush Hill Rangers yarı finale çıktı Daha önce oynadığı iki kupada ilk turda elenen Bush Hill Rangers, geçtiğimiz Cumartesi günü Middlesex County Cup’ta yarı finale yükseldi.

Daha önce oynadığı iki kupada ilk turda elenen Bush Hill Rangers, geçtiğimiz Cumartesi günü Middlesex County Cup’ta yarı finale yükseldi.

Sahasında Harefield United’la karşılaşan Soner Mustafa’nın ekibi normal süresi 3-3 biten maçta rakibine penaltı atışlarıyla üstünlük sağladı ve son dört takım arasına girmeyi başardı.

Son derece tempolu geçen maçın 6. dakikasında geriye düşen Bush Hill Rangers dakika 24’te Necati ve dakika 39’da Vedat’ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Dakika 74’te Necati skoru 3-1 yaptı. Konuk takım dakika 79 ve 91’de iki gol bularak normal süreyi 3-3 tamamladı.

Penaltı atışlarında 4-3’lük üstünlük sağlayan Bush Hill Rangers turu geçen taraf oldu. Temsilcimiz, Ocak ayında yarı final maçına çıkacak.