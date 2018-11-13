Londra’da Kasımpaşa rüzgarı seneye esecek

Türkiye Süper Ligi’nin güçlü takımlarından İstanbul Kasımpaşa, gelecek sezon Londra’da faaliyete başlayacak.

5 saat önce
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Bilge Tana, Kasımpaşa ile yeniden sahalarda olacak.

Türkiye Süper Ligi’nin güçlü takımlarından İstanbul Kasımpaşa, gelecek sezon Londra’da faaliyete başlayacak.

Bir süre Mehmetçik’ten bazı futbolcularla birlikte ayrılan Bilge Tana, sosyal medya hesabından Kasımpaşa’yı kurduğunu ilan etti. Bilge Tana, semtinin takımı olan Kasımpaşa’nın Londra Türk futboluna renk getireceğini söyledi. Tana, “Henüz erken de olsa hazırlıklara başladık. 1919-20 sezonunda itibaren Kasımpaşa liglerde olacak. Yeri Türk Ligi de olabilir, İngiliz ligi de” dedi.

Mehmetçik’le ayrılığa giden gelişmelere de kısaca değinen Bilge Tana, kendisine haber verilmeden yeni antrenörün takıma getirildiğini ve uygulamalar yapıldığını vurguladı ve “Mehmetçik’te kalmam gereksizdi” diye konuştu.

 

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