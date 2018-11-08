United, Juventus’u evinde yıktı

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçı dev bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. İngilizler’in en büyük kulüplerinden biri olan Manchester United, deplasmanda İtalyanların en güçlü ekiplerinden biri olan Juventus’un konuğu oldu. Mücadeleyi Mourinho’nun öğrencileri 1-0 geride olmasına rağmen 2-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Torino’da iki dev karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 65. dakikasında Cristiano Ronaldo’nun harika golüyle 1-0 öne geçen Juventus’a, Manhester United 86’da Juan Mata karşılık verdi:1-1

Bu golden hemen 4 dakikada sonra Bonucci’nin kendi kalesine attığı golle Man United, deplasmanda 2-1 öne geçti.

Maç bu skorla sona ererken Manchester United puanını 7’ye yükseltti. İtalyan temsilcisi Juventus ise 9 puanla liderliğini sürdürdü. (FANATİK.COM)