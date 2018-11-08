Manchester City gol oldu, yağdı

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta mücadelesinde Manchester City sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i ağırladı. Ev sahibi İngilizler gol olup yağdığı mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı bildi.

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta mücadelesinde Manchester City ,evinde Shakhtar Donetsk’i konuk etti.

Etihad Stadı’nda oynanan mücadeleyi Manchester City rahat bir oyun sonunda 6-0 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Manchester City’ye galibiyeti getiren goller 13. dakikada Silva, 24. ve 72. dakikalarda penaltıdan olmak üzere 90+2. dakikada Gabriel Jesus, 49. dakikada Sterling ve 85. dakikada Mahrez’den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 9 puanla grubun zirvesinde yer alırken, üst üste 6. galibiyetini aldı. Shakhtar Donetsk ise 2 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. (FANATİK.COM)