“Anastasiadis siyasi eşitliği hazmedemiyor”

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in son açıklamalarının, temel meselesinin siyasi eşitliği hazmedememek olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

31 dakika önce
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KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son açıklamalarının, temel meselesinin siyasi eşitliği hazmedememek olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Anastasiadis’in açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

“Sayın Anastasiadis’in son açıklamaları temel meselesinin siyasi eşitliği hazmedememek olduğunu bir kez daha gösterdi. Merkezi yanı veya kanatları güçlü olsun fark etmez, federasyonda siyasi eşitliğin olmazsa olmaz olduğunu kavramak ve kabul etmek zorunda.” (HABERKIBRIS)

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