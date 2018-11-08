2018 yılının İngilizce sözcüğü: ‘Tek kullanımlık’

İngilizce bir sözlük olan Collins'in uzmanları, 2018'in kelimesi olarak 'single-use' (tek kullanımlık) kelimesini seçti.

1 saat önce
0 43 Bir dakikadan az

İngilizce bir sözlük olan Collins’in uzmanları, 2018’in kelimesi olarak ‘single-use’ (tek kullanımlık) kelimesini seçti.

Daha çok plastik şişe ve poşetleri tanımlayan kelimenin son dört yıldır kullanımının artması dolayısıyla bu seçimin yapıldığı açıklandı.

Okyanuslardaki bilinmeyen yaşamı araştıran BBC belgeseli Blue Planet II’nin tek kullanımlık plastik konusunda bilinçmeyi artırdığı ifade edildi.

Sözlük karşılığı gaz lambası olan, ancak psikolojide bir manipülasyon ve taciz yöntemi anlamına gelen ‘gaslight‘ da yılın seçilen diğer kelimeleri arasında. (BBCTÜRKÇE)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 hafta önce
164

City, Tottenham’ı tek golle geçti

2 hafta önce
140

Burcu: Rumların tek yanlı çalışmaları bir sonuç vermez

2 hafta önce
145

Tottenham tek golle kazandı

3 hafta önce
830

Cem Yılmaz, servetine servet katacak

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin