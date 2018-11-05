Chelsea’den 3 gollü galibiyet

Premier Lig’de yoluna namağlup devam eden Chelsea, 11. haftada ağırladığı Crystal Palace’ı 3-1’lik skorla geçti.

3 saat önce
0 62 Bir dakikadan az

Premier Lig’de yoluna namağlup devam eden Chelsea, 11. haftada ağırladığı Crystal Palace’ı 3-1’lik skorla geçti.

Ev sahibi ekibi galibiyete ulaştıran golleri, 32 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 70. dakikada Pedro attı.

Crystal Palace’ın tek golünü, 53. dakikada Andros Townsend kaydetti.

Bu sonuçla Chelsea, 27 puan ve averajla Liverpool’un önünde ikinci sıraya yerleşti. Altı maçtır kazanamayan Crystal Palace ise 8 puanla 14. sırada yer aldı. (SKORER.COM)

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