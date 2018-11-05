Manchester City zirveyi bırakmadı

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk adayı Manchester City, haftayı galibiyetle kapattı.

Premier Lig’in 11. haftasında Southampton‘ı konuk eden Manchester City, rakibini 6. dakikada kendi kalesine Wesley Hoedt, 12. dakikada Sergio Agüero, 18. dakikada David Silva, 45+2 ve 67. dakikalarda Raheem Sterling, 90+1. dakikada Leroy Sane‘nin golleriyle 6-1 yendi. Konuk takımın tek golü, 30. dakikada Danny Ings’in penaltısıyla geldi.

Bu sonucun ardından namağlup Manchester City, 29 puanla zirvede yer aldı. Ligde 11 haftada tek galibiyet alabilen Southampton, 7 puanla 16. sırada kaldı.

Öte yandan Agüero, Premier Lig’de çıktığı 217. maçta 150. golünü kaydetti. Arjantinli yıldız, Alan Shearer, Wayne Rooney, Andy Cole, Frank Lampard, Thierry Henry, Robbie Fowler, Jermain Defoe ve Michael Owen‘dan sonra Premier Lig’de 150 gole ulaşan 9. oyuncu oldu. (SKORER.COM)