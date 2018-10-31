Türkmenköylü’ler biraraya geldi

Londra Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Türkmenköy’ün eski ve yeni yöneticileri, üyeleri ve sevenleri bir yemekte buluştu.

2 saat önce
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Türkmenköylü’lerin buluşmasına Türk Ligi’nde görev yapanlar da iştirak etti.

Londra Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Türkmenköy’ün eski ve yeni yöneticileri, üyeleri ve sevenleri bir yemekte buluştu.

Güney Londra’daki café-restaurant’ta biraraya gelen Kıbrıs kökenli Türkmenköylü’lerin bu birlikteliğine Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, Asbaşkan Osman Ercen ile Yeni Boğaziçi Kulübü Başkanı Erdoğan Baca da katıldı.

Türkmenköy’ün takım sorumlusu Mustafa Dereci, köylüler olarak bu tür toplantıları zaman zaman yaptıklarını, eski günleri de anarak güzel vakitler geçirdiklerini söyledi.

 

 

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