Yeni Boğaziçi tam gaz: 1-0 Yeni Boğaziçi, dördüncü maçında da üç puanla ayrlıp, Akol Properties Birinci Küme’de liderliğini korudu.

Yeni Boğaziçi, dördüncü maçında da üç puanla ayrlıp, Akol Properties Birinci Küme’de liderliğini korudu.

Oyunun ilk yarısında etkili olan ev sahibi Yeni Boğaziçi oldu. Üst üste ataklar geliştiren Yeni Boğaziçi’nde Abiyola önemli fırsatları değerlendiremedi. Devre golsüz sonuçlandı.

İlerleyen dakikalarda Esenler FC oyuna dengeyi getirdi. Bir şutu direkten dönen konuk takımın bu ataklarını atlatan Yeni Boğaziçi, 81. dakikada Abiyola’nın şık kafa vuruşundan attığı golle 1-0 öne geçti.

Esenler FC’nin ataklarının birinde de bir şutu daha üst direkten döndü ve karşılaşma Yeni Boğaziçi’nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.