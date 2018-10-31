Brüksel ile Londra’nın ayrılık müzakereleri Kıbrıslı çiftçileri endişelendiriyor Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yürütülen Brexit müzakerelerindeki belirsizlik adadaki İngiltere toprakları üzerinde üretim yapan Kıbrıslı çiftçileri endişelendiriyor.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yürütülen Brexit müzakerelerindeki belirsizlik adadaki İngiltere toprakları üzerinde üretim yapan Kıbrıslı çiftçileri endişelendiriyor.

Kıbrıslı çiftçiler, Brüksel ve Londra arasında imzalanması beklenen anlaşmada adadaki İngiliz toprakları üzerinde çiftçilikle geçinenlerin de dikkate alınmasını bekliyor. AB ile Londra’nın anlaşmasız ayrılması durumunda kendileri için hayati önemde olan AB sübvansiyonlarını engellemesinden korkan çiftçiler, vergi tarifelerinin artma ihtimalinden dolayı endişeleniyor.

AB’NİN KÖTÜ ŞARTLARDA TERKİ FELAKET OLABİLİR

Kıbrıs’ta zeytin ticareti ile uğraşan Andreas Fotiou isimli çiftçi, İngiltere’nin AB’yi kötü şartlar altında terk etmesi durumunda bunun İngiliz üsleri üzerindeki çiftçiler için felakete yol açabileceğini söyledi.

Adadaki İngiliz topraklarının militarize olmayan uzantılarında zeytin, üzüm ve patates yetiştiren çiftçiler hayvancılıkla da uğraşıyor.

KIBRIS PROTOKOLÜ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Başbakan Theresa May geçen hafta mecliste konuyla ilgili yaptığı konuşmada Kıbrıs protokolünün geliştirildiğini söylemişti. Avrupa Komisyonu ise “tam anlaşma sağlanıncaya kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını” kaydetmişti.

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, “Brexit’te anlaşma olmasa bile, İngiltere’nin adadaki üslerinde ikamet eden Kıbrıslıların hak ve çıkarlarının korunacağını” söylemişti.

Kıbrıs ile İngiltere arasında 1960 yılında imzalanan anlaşma ile İngiliz üsleri ile Kıbrıs arasındaki gümrük engeli ortadan kaldırılmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir sözcü ise “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupalı ​​ortaklarımızla kalıcı ve karşılıklı olarak yararlı bir gelecek ilişkisi kurmak için çalışıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

İNGİLTERE’NİN 2 ÜSSÜ BULUNUYOR

İngiltere’nin 1960 yılından bu yana adanın güneyinde 2 askeri üssü bulunuyor. Dekelya ve Akrotiri bölgelerinde yer alan üslerde İngiltere, iki askeri üssü aracılığıyla Ada topraklarının yüzde 3’ünde egemenlik hakkına sahip. İngiltere adadaki üsleri yoluyla Kıbrıs’ta sadece garantör değil “egemen” devlet statüsünde.

Toplamda Ada’nın yüzde 2.76’lık bölümünü oluşturan üsler, “egemen İngiliz üsleri” statüsüne sahip ve İngiliz hukukunun geçerli olduğu İngiliz toprağı olarak sayılıyor. Yaklaşık 254 kilometrekarelik alana yayılan iki üstte 3 bin İngiliz askeri görev yapıyor. Brexit müzakerelerinin sona ermesiyle gerek İngiliz üslerinin, gerekse adadaki İngiliz askerlerinin statüsü taraflar arasında sağlanacak anlaşmaya göre netlik kazanacak.