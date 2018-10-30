Oktay Amasyalı istifa etti

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Sekreteri Oktay Amasyalı istifa etti.

1 saat önce
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Oktay Amasyalı.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Sekreteri Oktay Amasyalı istifa etti.

Özel sorunlar nedeniyle Amasyalı’nın görevini bıraktığı açıklandı. TTFF Başkanı Serdar Sarı, zorunlu istifa sonucu Sekreterlik görevini Mali Sekreter Ozan Beliger’in üstlendiğini söyledi. Beliger’in bu görevi  başarıyla yerine getirdiğini belirten Başkan Serdar Sarı, gerek olmadıkça yeni Sekreter’in seçilmeyeceğini kaydetti.

 

 

Oktay Amasyalı.

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