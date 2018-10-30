City, Tottenham’ı tek golle geçti
Manchester City, lider girdiği İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Tottenham'ı 1-0 yendi.
Manchester City, lider girdiği İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Tottenham‘ı 1-0 yendi.
Ligin 10. haftasının kapanış karşılaşmasında Tottenham, son şampiyon Manchester City’yi ağırladı.
Wembley Stadı’ndaki maçı Mahrez’in 6. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Manchester ekibi, namağlup unvanını korudu.
Puanını 26’ya çıkaran Manchester City, averajla Liverpool‘un önünde liderliğini sürdürdü. (SKORER)