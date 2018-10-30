City, Tottenham’ı tek golle geçti

Manchester City, lider girdiği İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Tottenham'ı 1-0 yendi.

2 saat önce
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Manchester City, lider girdiği İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Tottenham‘ı 1-0 yendi.

Ligin 10. haftasının kapanış karşılaşmasında Tottenham, son şampiyon Manchester City’yi ağırladı.

Wembley Stadı’ndaki maçı Mahrez’in 6. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Manchester ekibi, namağlup unvanını korudu.

Puanını 26’ya çıkaran Manchester City, averajla Liverpool‘un önünde liderliğini sürdürdü. (SKORER)

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