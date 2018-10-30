Sendikal Platform bugün İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacak

Sendikal Platform'a bağlı sendikalar bugün ülkeye kontrolsüz girişlerin önlenmesi ve Muhaceret ve Yurttaşlık Yaslarının yeniden düzenlenmesi talebiyle İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacak.

3 saat önce
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Sendikal Platform’a bağlı sendikalar bugün ülkeye kontrolsüz girişlerin önlenmesi ve Muhaceret ve Yurttaşlık Yasalarının yeniden düzenlenmesi talebiyle İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacak.

Konu ile ilgili KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzalı açıklama şöyle:

“Sendikal Platform, ülkeye kontrolsüz girişlerin önlenmesi ve Muhaceret ve Yurttaşlık Yaslarının yeniden düzenlenmesi talebiyle bugün saat 13:30’da İçişleri Bakanlığı önünde bir eylem gerçekleştirip basın açıklması yapacak” (KIBRIS POSTASI)

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