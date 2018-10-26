Kayseri’de galibiyet sevinci: 5-3

Kayserispor, İkinci Küme maçında rakip sahada Bingöl Zaza FC’ye gollü maçta 5-3’lük üstünlük sağladı.

Pymmes Park sahasındaki puan maçında iki takım da daha çok hücumu düşünerek oynadı. İlk 45 dakikayı da 2-1 önde tamamlayan Kayserispor, sahadan üç puanla ayrıldı ve üçüncü sıraya yerleşti.

Kayserispor’a galibiyeti getiren golleri Alex, Adem, Barış, Tyler ve Make kaydetti. Bingöl Zaza FC’nin sayıları Livio ve Juli’den geldi.