Kayseri’de galibiyet sevinci: 5-3

Kayserispor, İkinci Küme maçında rakip sahada Bingöl Zaza FC’ye gollü maçta 5-3’lük üstünlük sağladı.

4 saat önce
0 51 Bir dakikadan az

Kayserispor, İkinci Küme maçında rakip sahada Bingöl Zaza FC’ye gollü maçta 5-3’lük üstünlük sağladı.

Pymmes Park sahasındaki puan maçında iki takım da daha çok hücumu düşünerek oynadı. İlk 45 dakikayı da 2-1 önde tamamlayan Kayserispor, sahadan üç puanla ayrıldı ve üçüncü sıraya yerleşti.

Kayserispor’a galibiyeti getiren golleri Alex, Adem, Barış, Tyler ve Make kaydetti. Bingöl Zaza FC’nin sayıları Livio ve Juli’den geldi.

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