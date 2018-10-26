Türk mimara İngiltere’den tasarım ödülü İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da düzenlenen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında, Türk mimar Cüneyt Darı, 'Rubi Platinum Hotel' projesi ile 'En İyi İç Tasarım' ödülünün sahibi oldu

İNGİLTERE’nin başkenti Londra‘da düzenlenen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında, Türk mimar Cüneyt Darı, ‘Rubi Platinum Hotel’ projesi ile ‘En İyi İç Tasarım’ ödülünün sahibi oldu. Ödülünü The Royal Lancaster Hotel’de gerçekleştirilen törenle alan Darı, Türk mimarisini dünyada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

İTALYA‘DAN DA ÖDÜL ALMIŞTI

ABD ve Dominik Cumhuriyeti‘nin de aralarında olduğu bir dizi ülkede otel projelerini sürdüren Darı, başarı sırrının güçlü ve genç bir ekiple çalışmak olduğunu kaydetti. Darı, haziran ayında İtalya‘da düzenlenen Uluslararası A Tasarım Yarışması’nda,, ‘Mimari, İnşaat ve Yapı Tasarımı’ kategorisinde, Antalya Belek‘te inşa edilecek ‘Selectum Dreams Hotel’ projesi ile ödül almıştı. (HÜRRİYET.COM)