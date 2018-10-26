MEHMET Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Erbil, “Babamın durumu kritik lütfen dua edin” dedi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı konuştu: “Babamın durumu kritik lütfen dua edin” Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve Maslak’ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Komedyenin sağlık durumu ile ilgili kızı Sezin Erbil bir açıklamada bulundu. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Sezin Erbil, “Babamın kendi hastalığı da nüksettiği için durumu biraz kritik. Kendisi hala yoğun bakımda. Lütfen babam için dualarını eksik etmeyin. Bu fotoğraftaki gibi gülmen için bekliyoruz babam” yazdı.