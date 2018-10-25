Liverpool farka koştu

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu maçında Liverpool, sahasında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 4-0 mağlup etti.

4 saat önce
0 75 Bir dakikadan az

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu maçında Liverpool, sahasında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 4-0 mağlup etti.

Anfield Road’daki karşılaşmada Liverpool’u farka götüren golleri 20. dakikada Roberto Firmino, ikincisi penaltıdan olmak üzere 45 ve 51. dakikalarda Muhammed Salah, 80. dakikada Sadio Mane kaydetti. Mane skor 3-0’ken bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Bu grupta Liverpool, üç maçta altı puanla lider durumda.

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