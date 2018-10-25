Tottenham, galibiyete hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki 3. hafta maçında PSV Eindhoven ile Tottenham Hotspur 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi PSV Eindhoven’ın gollerini 30. dakikada Hirving Lozano, 87. dakikada Luuk de Jong, Tottenham Hotspur’un gollerini 39. dakikada Lucas Moura ve 55. dakikada Harry Kaneattı. Konuk ekipte kaleci Hugo Lloris, 79. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla iki takım da gruptaki ilk puanını elde etti. (SKORER.COM)