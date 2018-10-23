Manchester United’da casusluk iddiası!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamalarıyla ortaya çıkan takım içi casusluk vakasının bir benzerinin Manchester United'da yaşandığı öne sürüldü.

3 saat önce
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Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un açıklamalarıyla ortaya çıkan takım içi casusluk vakasının bir benzerinin Manchester United’da yaşandığı öne sürüldü.

Ada’da yayım yapan Daily Mail gazetesi, United’ın Chelsea’yle 2-2 berabere kaldığı maçtaki ilk 11’i nin mücadeleden önce sızdırıldığını yazdı. Habere göre Portekizli teknik adam takımın maç sabahı uyanır uyanmaz Chelsea’ye karşı çıkaracağı ilk 11’in sosyal medyada ifşa edildiğini fark etti.

Öfkeden çılgına dönen Mou’nun takım içindeki casusun bir an önce ortaya çıkarılması için harekete geçtiği öğrenildi. Öte yandan United hakkındaki casusluk iddiaları Chelsea maçının ilk 11’inin sızdırılmasıyla da sınırlı değil.

Bu sezon oynanan West Ham United maçından önce de İngiliz deviyle ilgili olarak aynı iddia gündeme gelmişti. United, West Ham maçını 3-1 kaybederken hafta sonu da Chelsea’yle 2-2 berabere kalmıştı. (FANATİK.COM)

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