Mesut Özil tarihe geçti, Arsenal rahat kazandı

Premier League'de Arsenal, sahasında Leicester City'i Aubameyang(2) ve Mesut'un golleriyle 3-1 mağlup etti.

4 saat önce
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Premier League’de Arsenal, sahasında Leicester City’i Aubameyang(2) ve Mesut’un golleriyle 3-1 mağlup etti. Gösterdiği performansla Emirates Stadı’nda ayakta alkışlanan Mesut Özil, 30. golünü atarak Premier Lig tarihinde en fazla gol atan Alman oyuncu oldu.

Premier Lig’de 9. haftanın kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı’nda konuk ettiği Leicester City’yi 3-1 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Arsenal’e galibiyeti getiren goller Pierre-Emerick Aubameyang (2) ve Mesut Özil’den geldi. Bu sonucun ardından Arsenal, 2007’den bu yana ilk kez üst üste 10 maç kazandı.

Gösterdiği performansla Emirates Stadı’nda ayakta alkışlanan Mesut Özil, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. Özil, 30. golünü atarak Premier Lig tarihinde en fazla gol atan Alman oyuncu oldu.

Bu sonuçla ligde art arda 7. galibiyetini elde eden Arsenal, 21 puan ve averajla 4. sıraya yükseldi. Leicester City ise 12 puanla 11. sırada kaldı. (FANATİK.COM)

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