Rumların KKTC’ye ilgisi yüzde 38 artış gösterdi Ocak-Eylül 2018 döneminde kara kapılarını kullanarak ülkeye giriş yapanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 3 milyon 711bin 689 kişiye ulaştı

Ocak-Eylül 2018 döneminde kara kapılarını kullanarak ülkeye giriş yapanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 3 milyon 711bin 689 kişiye ulaştı

Kuzey Kıbrıs’a Ocak-Eylül 2018’de kara kapılarını kullanarak gelenlerin sayısı (KKTC uyruklular hariç) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 oranında artarak, 3 milyon 711bin 689 kişiye ulaştı. 2017’nin aynı döneminde ülkeye gelen yabancı sayısı 3 milyon 300 bin 390 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

KIBRIS Ekonomi’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan derlediği bilgilere göre bu yılın dokuz aylık döneminde kara kapılarından ülkeye gelenlerin yüzde 37,67’si Kıbrıslı Rum olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde 811 bin 018 Kıbrıslı Rum Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaparken bu yıl rakam 1 milyon 113 bin 358 kişiye yükseldi.

KIBRISLI TÜRKLER DE AZALMA VAR

Kıbrıslı Türkler’in Güney Kıbrıs’a bağlantı sağlayan kara sınır kapılarından yaptığı geçişler ise geçen yıla göre azaldı. Geçen yılın ocak-eylül arasında 1 milyon 356 bin 931 Kıbrıslı Türk Güneye geçiş yaparken bu yıl sayı 1 milyon 316 bin 337 kişiye indi.

Haziran ayı itibari ile Kıbrıslı Türklerin Güneye geçişlerdeki daha da azalışı ise dikkatlerden kaçmadı.

DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI YÜZDE 12,4 ARTTI

Polis Genel Müdürlüğü verilerine dayanan Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın istatistiklerine göre bu yılın dokuzuncu ayı sonunda kara kapılarından Kuzey Kıbrıs’a gelen “Diğer ülke” vatandaşları yüzde 12,46 oranında arttı.

Geçen yılın ocak-eylül aylarında toplam 1 milyon 132 bin 441 diğer ülke vatandaşı Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, bu yılın aynı döneminde yaşanan giriş sayısı 1 milyon 278 bin 861 kişi olarak kayıtlara geçti.