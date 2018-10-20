Türkmenköy’den Trabzonspor’a

Londra Türk Ligi Birinci Küme’de Türkmenköy’de son iki sezonda forma giyen Ali Uygar Avcı, Türkiye Süper Ligi takımlarından Trabzonspor’la profesyonel mukavele imzaladı.

3 saat önce
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Londra Türk Ligi Birinci Küme’de Türkmenköy’de son iki sezonda forma giyen Ali Uygar Avcı, Türkiye Süper Ligi takımlarından Trabzonspor’la profesyonel mukavele imzaladı. Genç futbolcu, Bordo-Mavili ekibin U21 takımının kadrosunda yer alacak.

Türkmenköy’e geldikten sonra İngiltere League Two takımlarından Crawley Town’ın U23 kadrosunda da yer alan ve beş kez forma giyen Ali Uygar Avcı forvet oynuyor. Türkmenköy yöneticisi Mustafa Dereci, Ali’nin kendilerinde de iki sezona yakın oynadığını belirtti. Dereci, “Ali çok yetenekli bir genç. Sağ ve sol kanatlarda oynamayı seviyor. Türkmenköy’de sağ ve sol bek bile oynadı. Çok süratli ve yetenekli. Trabzon’da öğrendiğimiz kadarıyla herkesin beğenisini kazanmış. İnşallah ileride büyük yıldız olur, biz de ondan gurur duyarız” şeklinde konuştu.

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