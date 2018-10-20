Türk Ligi’nde haftanın maçları Akol Properties Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde 21 Ekim Pazar günü toplam altı karşılaşma yapılacak.

Akol Properties Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde 21 Ekim Pazar günü toplam altı karşılaşma yapılacak. Program şöyle:

Birinci Küme: New River Sports Centre: 14.00 Koçgiri- Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Hackney Marshes: 14.00 Türkmenköy-Mehmetçik, Wadham Lodge Sports Centre: 14.00 Esenler FC- Gaziantepspor

İkinci Küme: Britannia Fields: 14.00 Fenerbahçe-MTG, Pymmes Park: 14.00 Göksun Gaziantep-Pekünspor, 14.00 Bingöl Zaza FC-Kayserispor