Türk Ligi’nde haftanın maçları

Akol Properties Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde 21 Ekim Pazar günü toplam altı karşılaşma yapılacak.

34 dakika önce
0 21 Bir dakikadan az

Akol Properties Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde 21 Ekim Pazar günü toplam altı karşılaşma yapılacak. Program şöyle:

Birinci Küme: New River Sports Centre: 14.00 Koçgiri- Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Hackney Marshes: 14.00 Türkmenköy-Mehmetçik, Wadham Lodge Sports Centre: 14.00 Esenler FC- Gaziantepspor

İkinci Küme: Britannia Fields: 14.00 Fenerbahçe-MTG, Pymmes Park: 14.00 Göksun Gaziantep-Pekünspor, 14.00 Bingöl Zaza FC-Kayserispor

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