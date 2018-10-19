KKTC’den Karma’ya destek

KKTC Dışişleri Bakanlığı, 15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’a gidecek ve Cumhuriyet Kupası’na katılacak Londra Türk Ligi Karması’nın sponsorluğunu üstlendi.

37 dakika önce
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Serdar Sarı ve Ozan Beliger, KKTC Temsilcisi Oya Tuncalı ve diplomat Esra Emin ile.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, 15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’a gidecek ve Cumhuriyet Kupası’na katılacak Londra Türk Ligi Karması’nın sponsorluğunu üstlendi.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Beliger, Salı günü KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ile biraraya geldi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve  Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın desteği sonucu Tanıtma Fonu’ndan yapılacak harcamayla Kuzey Kıbrıs’a gidecek kafilenin uçak biletleri de karşılanacak. TTFF Başkanı Sarı, Kuzey Kıbrıs’a Karma’nın birçok kez gittiğini, ilk kez uçak masraflarının Özersay’ın verdiği destek sayesinde KKTC tarafından karşılandığını vurguladı.

 

 

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