KKTC’den Karma’ya destek

KKTC Dışişleri Bakanlığı, 15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’a gidecek ve Cumhuriyet Kupası’na katılacak Londra Türk Ligi Karması’nın sponsorluğunu üstlendi.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Beliger, Salı günü KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ile biraraya geldi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın desteği sonucu Tanıtma Fonu’ndan yapılacak harcamayla Kuzey Kıbrıs’a gidecek kafilenin uçak biletleri de karşılanacak. TTFF Başkanı Sarı, Kuzey Kıbrıs’a Karma’nın birçok kez gittiğini, ilk kez uçak masraflarının Özersay’ın verdiği destek sayesinde KKTC tarafından karşılandığını vurguladı.