Bush Hill Rangers sevindi
Herts Senior Football League First Division’da mücadele eden Bush Hill Rangers, sahasında oynadığı maçta Rayners Lane’i 2-1yendi.
Herts Senior Football League First Division’da mücadele eden Bush Hill Rangers, sahasında oynadığı maçta Rayners Lane’i 2-1yendi.
Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında temsilcimiz dakika 27’de penaltı kazandı. Atışı Mustafa Bashkal gole çevirdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Bush Hill Rangers dakika 69’da Daniel’le ikinci sayısını buldu.
Konuk ekip, dakika 87’de farkı bire indirdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.