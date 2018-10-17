Anatolians ve LTM farklı galip Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen London Veteran Cup’ta temsilcilerimiz Londra Türk master (LTM) ve Anatolians rakiplerini farklı yenerek ikinci tura yükseldi.

Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen London Veteran Cup’ta temsilcilerimiz Londra Türk master (LTM) ve Anatolians rakiplerini farklı yenerek ikinci tura yükseldi.

Anatolians, rakip sahada Mayfair United Vets ile oynadığı karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan temsilcimiz karşılaşmanın ilk yarısını da 2-0 önde kapattı. Anatolians’a galibiyeti getiren golleri Hüseyin Yavuz (2), Özgür Özçelik ve Fatih Sağlam kazandırdı.

LTM’DEN BEŞ GOL

Londra Türk Master (LTM) takımı ise kendi sahası Wadham Lodge Sports Ground’da oynadığı kupa mücadelesinde Walthamstow Red Star’a 5-1 galip geldi.

Favori çıktığı maçta golleri de bulan takımımız, sonuca farklı gitmeyi bildi. Londra Türk Masterlerin gollerini Ünsal, Azmi, Ali Yıldırım, Ali Menteş ve Songül kaydetti.

Öte yandan Londra Türk Master Legends ise rakip sahada Continental 58 ile oynaması gereken karşılaşmaya sekiz futbolcu götürebildi. Bir anlaşmazlık sonucu sahaya eksik giden LTM Legends, maça çıkmadı ve hükmen yenilerek London Veteran Cup’a veda etti.