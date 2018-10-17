Başkan, Çavuşoğlu’na Federasyonu tanıttı

TC Londra Büyükelçilik malikanesinde gerçekleşen toplantıda Başkan Serdar Sarı, Mevlüt Çavuşoğlu’na TTFF’nin faaliyetlerini özetledi.

8 dakika önce
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Geçtiğimiz hafta sonu bazı temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İngiltere’deki Türk sivil toplum kuruluşları ile yaptığı toplantıya Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) adına Başkan Serdar Sarı da katıldı.

TC Londra Büyükelçilik malikanesinde gerçekleşen toplantıda Başkan Serdar Sarı, Mevlüt Çavuşoğlu’na TTFF’nin faaliyetlerini özetledi. TTFF’nin yalnız Kıbrıs değil, tüm Türk toplumuna hizmet verdiğini söyleyen Sarı, Türkiye ile de ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın da katıldığı ve olumlu geçen görüşmede TTFF Başkanı Serdar Sarı, Mevlüt Çavuşoğlu’ndan faaliyetlerini genişletmek arzusunda olduklarını, bu paralelde destek istedi.

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