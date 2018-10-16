Karma Menajeri Berk Emül oldu

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Karması Menajerliği’ne Berk Emül getirildi.

Türk Ligi’nde uzun süre Kötürespor ve Esenler FC takımlarını çalıştıran Berk Emül, yeni dönemde TTFF Karması’nın sorumlusu olarak görev yapacak.

TTFF’nin geçen hafta yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre Berk Emül’ün yardımcılıklarını ise Gaziantepspor UK Sorumlusu Özgür Aksu ve Yeni Boğaziçi FC antrenörü Bekir Baca yapacak.

Karma Menajeri olan Berk Emül, TTFF’de Yönetim Kurulu üyesi olarak da geçen dönem hizmet vermişti.