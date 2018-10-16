Muhafazakar Parti’nin Kıbrıslı Türkleri, dostluk yemeğinde buluştu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra Temsilciliği’nde geçtiğimiz ay temsilcilik görevine yeniden atanan Oya Tuncalı, ayağının tozuyla çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

12 Ekim Cuma akşamı İngiltere Muhafazakar Parti’nin Kıbrıslı Türk üyeleri ile KKTC Londra Temsilciliği tarafından düzenlenen yemekte bir araya gelen Tuncalı, temsilciliğin en önemli görevlerinden birinin hiç şüphesiz toplumun her kesiminin birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini sağlamak olduğuna değindi. Tuncalı Londra Gazete’ye ayrıca şu açıklamaları yaptı:

“İngiltere bizler için çok önemli bir ülke. Garantör ülkemiz. Burada da çok büyük bir Kıbrıs Türk diasporası var. Yıllar içerisinde hakikaten her alanda çok başarılı olmuş bir toplumumuz var. Zaman zaman buradaki toplumumuz ile bir araya geldiğimizde ‘belli alanlarda neden daha başarılı olamıyoruz?’ sorusu aklımıza geliyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızla bunu tartışıyorduk. Birçok alanda bireysel başarıdan toplumsal başarıya nasıl dönüştürebiliriz diye tartışıyorduk. Ben buradan ayrılmadan önce de hem İşçi Partisi hem de Muhafazakar Parti içerisinde bulunan kardeşlerimizle bu görüşmeleri yaptık. Madem bu kadar belediye meclis üyemiz var, bu partiye üye kardeşlerimiz var. Biz bunu üç beş kişi değil, daha büyük gruplar halinde yapsak İngiliz politikasında daha nitelikli daha organize olsak. Ve burada toplumumuzun önceliklerini, ülkemizin önceliklerini İngiliz politikacılara daha iyi anlatabilsek amacıyla yeniden bir araya geldik. Burada net anlaşılmasını istediğim bir şey var. Biz burada Devlet Temsilciliği olarak sadece imkan sunuyoruz. Bir platform açtık. Kendimizce ilgili olduğunu düşündüğümüz kardeşlerimizi davet ettik. Sonrasını onlar götürecekler.”

Yemeği davetli olan isimlerden Muhafazakar Parti Bexley Belediye Meclis Üyesi Ahmet Durmuş düzenlenen organizasyon hakkında şunları söyledi:

“Esasında çok güzel bir olay. Geç bile oldu. Ben bunu daha önce söylemiştim. Seçildiğimden bu yana dile getirdiğim bir istekti. Kıbrıs Türk Muhafazakar Dostlar Partisi bir kuruluş olarak var olması şarttır. Buradaki amaç iş birliği ile bağları kuvvetlendirmek ve güçlendirmektir. Ayrıca hem buradaki toplumumuz için hem de KKTC için faydalı olacağına inandığımız bir beraberliktir. Nasıl fayda sağlayabiliriz tartışacağımız bir platform oluşuyor. Şimdi ben Muhafazakarım fakat İşçi Partili birçok Kıbrıslı Türk dostumuz ve arkadaşımız var. Amaç bence Kıbrıslı Türklerin bir arada olup aynı hedefe odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden iki taraftan da temsiliyet şarttır. Özellikle İngiltere’de Yahudilerin, İtalyanların, Rumların bu şekilde bir arada olduğunu ve başarılı olduğunu görüyoruz. Biz niye yapmayalım ve başarılı olmayalım. Bu yüzden ben bu platformdan ilerleyen günlerde çok olumlu bir fayda sağlanacağına inanıyorum.”