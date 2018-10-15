Harry Kane patladı: Dinlenmeye ihtiyacım yok

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham’ın golcüsü Harry Kane, dinlenmesi gerektiği görüşüne karşı çıktı. Formunun düştüğü iddialarını geri çeviren Kane, kendisini her zamanki kadar iyi hissettiğini ifade etti.

KANE SEZONA BEKLENTİNİN ALTINDA BAŞLADI

2018 Dünya Kupası’nı gol kralı olarak noktalayan Harry Kane, yeni sezona kendi standartlarının altında başladı. 25 yaşındaki oyuncu, kulübü Tottenham ve İngiltere Milli Takımı ile çıktığı son 16 maçta fileleri sadece 6 kez havalandırabildi.

GOLLER KISA SÜRE İÇİNDE GELECEK

Genel görüş, sahada çok yorgun görünen Kane’in dinlenmesi gerektiği yolunda. Ancak golcü oyuncu yorgun olduğu görüşüne katılmıyor… Dünya Kupası’nın ardından yeterince tatil yapamadığını kabul eden Kane; “Ancak sağlıklıyım… Her zamankinden farklı oynamadığımı düşünmüyorum. Goller de kısa süre içinde gelecektir. Kendim için belirlediğim standartlara ulaşmak için her zaman olduğu gibi elimden geleni yapacağım” dedi.

ELEŞTİRİLERE KULAKLARIM TIKALI

İspanya’ya karşı da forma giymek istediğini vurgulayan Kane; “Premier Lig’in en çok gol atan ikinci oyuncusuyum. Tabi ki milli takım için daha fazla gol atmak isterdim ama bazen böyle dönemler olabiliyor. Eleştirilere kulaklarım tıkalı. Odaklanmalı ve işimi yapmaya devam etmeliyim” ifadelerini kullandı. (beIN SPORTS)