Rusya’da hüsran!

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü hafta maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Rusya’ya 2-0 mağlup oldu.

Soçi kentinde oynanan maçta evsahibi Rusya, 20. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Neustadter attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Rusya’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda kalemizde ikinci golü gördük. Sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Cheryshev düzgün vuruşla 79. dakikada top ağlara gönderdi. 2-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde gruptan çıkma şansını kaybetti. Milli Takım alt lige düşmemek için son maçını 17 Kasım’da İsveç ile oynayacak. (HÜRRİYET.COM)