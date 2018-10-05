Esenler FC, işi ilk yarıda bitirdi: 2-1

Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

Esenler FC, hazırlıksız başladığı yeni sezonun ilk maçında Mehmetçik’i rakip sahada 2-1 mağlup etmeyi bildi.

New River Sports Centre’da oynanan karşılaşmaya tempolu başlayan konuk ekip dakika 20’de Cenk’in vuruşuyla skor avantajını ele geçirdi. Bu moralle rakip kalede olmaya devam eden Esenler FC dakika 30’da bu kez Rafael’le ikinci sayısını da buldu ve ilk devre2-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirmek için çabaladı. Bunların birinde Mehmetçik,Mehmet Gazioğlu’nun şutuyla farkı bire indirdi. Ama maçı 2-1 kazanan Esenler FC oldu.