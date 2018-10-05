İngilizler Serçin’e hayran kaldı Sonbaharın kendisini iyice hissettirdiği şu günlerde İngiltere'den Didim'e tatil için gelen İngiliz turistler, Söke'nin Serçin Mahallesi'nde bulunan ekoturizm merkezinde kuş seyir turu yaparak Serçin'in güzelliğine hayran kaldı.

Sonbaharın kendisini iyice hissettirdiği şu günlerde İngiltere‘den Didim‘e tatil için gelen İngiliz turistler, Söke‘nin Serçin Mahallesi’nde bulunan ekoturizm merkezinde kuş seyir turu yaparak Serçin’in güzelliğine hayran kaldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun çabalarıyla 2016’da açılan ekoturizm merkezinin bilinirliği her geçen gün artarken gelen ziyaretçiler Serçin’de bir taraftan doğa yürüyüşü yapıp bir taraftan da Bafa Gölü’ndeki kuşları gözlemliyor. Aydın’ın tatil merkezlerine gelip gezi rotalarının arasına Serçin’i de ekleyerek ekoturizm merkezini ziyaret eden turistler, Serçin’in doğasını, eşsiz manzarasını ve kültürel yapısını çok beğendiklerini belirtti.

Bafa Gölü Tabiat Parkı ile Serçin Mahallesi’nin bütünleştirilmesiyle ortaya çıkan Serçin Ekoturizm Merkezi, doğal yaşam alanı olarak cazibesini koruyor. Korunmuş doğasıyla öne çıkan bölgede 80’e yakın bitki familyasının yanı sıra 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türünü yaşıyor.

Serçin Ekoturizm Merkezi’nin eşsiz doğasının içerisinde kamp ve doğa yürüyüşü yapılabildiği gibi Aydın Büyükşehir Belediyesinin sağladığı ücretsiz bisikletlerle bisiklet turu da yapılabiliyor. (HABERLER.COM)