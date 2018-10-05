Metro canavarı suçlu bulundu

46 yaşındaki bir adam bugün, 91 yaşındaki bir adamı Marble Arch istasyonundaki tren raylarına atmak ve Tottenham Court Road istasyonundaki raylara başka bir kişiyi atmaya çalışmak sebebiyle, iki cinayete teşebbüs suçundan mahkum edildi.

Doğu Londra’daki Leyton’da Paul Crossley, beş gün süren bir yargılamadan sonra bugün Old Bailey’de bir jüri tarafından iki cinayet suçundan suçlu bulundu.

Bu yılın başlarında 27 Nisan günü öğleden sonra, Crossley’in iki farklı kişiyi Tottenham Court Road istasyonundaki raylara ittiği iddia edildi.

CCTV görüntülerine yansıyan ve görgü şahitlerinin ifadeleri ile mahkum edilen şahsın ittiği 91 yaşındaki adamın pelvis kemiğinde birden fazla kırığın olduğu ve kafasında on dikiş gerektiren ciddi bir yara olduğu öğrenildi.

Mahkemede, Crossley her iki suç için de suçsuz olduğunu ileri sürdü, ancak jüri, bugün kendisini suçlu bulduğunu belirtti.

Müfettiş Darren Gough şöyle dedi: “Bu özellikle şok edici bir olaydı ve bu davadaki kurbanlar çok şanslıydı. Kurbanlara yardım eden halkın cesur eylemleri ile bu soruşturmayı tamamlamayı başardık. İnsanların bu konuda tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok. Bu tür olayların çok nadir olduğunu ve milyonlarca yolculuğun olaysız bir şekilde trenlerde yapıldığını hatırlatmak isterim.”