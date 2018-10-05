Örümcek istilası, Londra’daki okullarda eğitimi aksattı

Londra’nın doğusunda kapatılan 4 okuldan 2’sinin 29 Ekim tarihine kadar kapalı olacağı belirtildi.

3 saat önce
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‘False widows’ olarak adlandırılan örümcek türünün istilası nedeniyle Londra’nın doğusunda kapatılan 4 okuldan 2’sinin 29 Ekim tarihine kadar kapalı olacağı belirtildi.

İngiltere’nin en tehlikeli örümcek türü olarak nitelendirilen ‘False widows’ istilası sonrasında Ellen Wilkinson Primary School, Star Primary School, Lister Community School ve Rokeby School kapatılarak önlem alınmaya çalışılmıştı.

Bugün yapılan açıklamada, örümcek istilasının sonlandırılması için çalışmaların sürdüği belirtilirken, Lister Community School ve Rokeby School’un Ekim ayının sonuna kadar kapalı kalacağı bildirildi. Öğrencilerin eğitimlerine devam edilmesi için alınacak önlemler velilere bildirilecek.

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