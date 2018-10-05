Beşiktaş, İsveç’te durdu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö’ye konuk oldu. Birçok net pozisyondan yararlanamayan ve Malmö kalecisi Dahlin’i geçemeyen Beşiktaş, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’na Sarpsborg galibiyetiyle başlayan Beşiktaş ikinci maçında deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi. Sayısız gol pozisyonundan yararlanamayan Beşiktaş, Vindheim ve Rosenberg’in attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 3 puan ile 2. sırada yer aldı. Grubun diğer maçında ise Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta 3-1 mağlup ettiği Sarpsborg 08, evinde Genk’i 3-1’le geçti. (FANATİK.COM)