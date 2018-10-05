Fenerbahçe, Avrupa’da galip Cocu yönetiminde lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarlar ı önünde Spartak Trnava'yı konuk etti.

Cocu yönetiminde lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb’e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarları önünde Spartak Trnava’yı konuk etti. Maçı baştan sona domine eden Sarı Lacivertli ekip golcüsü Slimani’nin 2 golüyle birden sahadan galibiyetle ayrıldı.

Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilen ve Süper Lig’de 14. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda ikinci maçında Spartak Trnava ile karşılaştı. İlk maçta Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilen Fenerbahçe ikinci maçta Slimani’nin 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanla tanıştı. (FANATİK.COM)