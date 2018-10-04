Gaziantepspor son anda vurdu: 1-0

Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

New River Sports Centre’da Birinci Küme’ye dahil puan mücadelesinde Gaziantepspor, kazanan taraf oldu.

Futbol olarak Gaziantepspor’un da, Türkmenköy’ün de pek etkili olamadığı, kısır tempoda geçen maçta zaman zaman Türkmenköy daha üstün gözüktü. Taraflar gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, bitime dört dakika kala skor belirlendi.

Gelişen ev sahibi Gaziantepspor atağında İsmet’in uzaktan vuruşunda top ağlarla buluştu ve maç 1-0 sonuçlandı. Gaziantepspor, böylece ikide iki yaparken, ikinci sıradaki yerini korudu.